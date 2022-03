Кино: "Най-лошата личност на света"

Оценка: 4½ от 5



Още от същото: "Островът на Бергман"

Порасналите деца на милениума получават своя настолен филм с The Worst Person in the World. Интимно кино, опаковано в красива северна меланхолия, пулсиращо с търсещото сърце на главната си героиня Юлия. За ролята откритието Ренате Рейнсве е със "Златната палма" от последния Кан. След няколко прожекции на "Киномания" филмът продължава в малките арт кина.

Дължим го на Йоахим Трир, роден в Дания, учил в Осло и Лондон, по линия на дядо си далечен роднина на едноименника Ларс. Познаваме снимания на английски и със звезди "По-шумно от бомби" (2015). С настоящия филм завършва трилогията с декор Осло, свързващото звено с "Реприз" (2006) и "Осло, 31 август" (2011) е актьорът Андерс Даниелсен Лие, музикант и практикуващ лекар, с централно място в живота на Юлия тук.

Запознаваме се с нея през игрив монтаж на фона на джаз кларинет и песен на Били Холидей, аналогиите с Уди Алън и "Ани Хол" са очевидни.