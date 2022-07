Кино: "Тор: Любов и гръмотевици" на Таика Уайтити

Оценка: 3½ от 5



Вероятно най-забавният Marvel филм дотук. С революционния "Тор: Рагнарок" (2017) новозеландският автор Таика Дейвид Коен, с творчески псевдоним Уайтити ("Джоджо Заека") внесе спасителна доза автопародия в рутинизиращата се "вселена" на комиксовия гигант (вече 29 филма, 3 само това лято). В Thor: Love and Thunder Уайтити е без спирачки, вече автор и на сценария, със собствения си глас зад кадър - разказвач на приказка пред група деца (собствените му са във филма, както и тези на Портман и Бейл).

В "Рагнарок" ритъма задаваха Led Zeppelin (Immigrant Song), сега идват Guns N' Roses (Welcome to the Jungle, November Rain). В поетичен пролог мъж със силуета на будистки монах (Крисчън Бейл) е изгубен в пустинята на живота. С малка дъщеричка на ръце, умираща от жажда. Опитва да я спаси с вяра в своя бог, който го предава надменно. Тогава мъжът се заклева да е Касапина на богове с вълшебен меч, идващ от началото на времето. За примамка отвлича децата на Асгард, превърнат в туристическа атракция с актьори, разиграващи северните саги (включително Мат Деймън).

Срещу него Тор (Крис Хемсуърт, шарж на русата си мъжественост) събира за битка глуповатия си каменен гладиатор Корг (пак с гласа на Уайтити) и Валкирия (Теса Томсън), кралстваща в мъжки род в селенията на Один. Тор е въоръжен с магическа брадва, която го ревнува от първата му любов, чука Мьолнир. Чука сега държи друга стара изгора, астрофизичката Джейн (Натали Портман), получила така сили, равни на Торовите. Тя носи тайната на болест, сериозна и извънкомиксова. Любовта или гръмотевиците ще я изцерят?