Кино: "Сивия" с Райън Гослинг

Оценка: 3 от 5



Още от същото: "Мисията невъзможна N".

The Grey Man е гвоздеят в летния афиш на Netflix, собствена продукция с бюджет 200 млн. долара, директно за домашните екрани. Високият залог предполага проверени кадри - Marvel специалистите Джо и Антъни Русо с два "Капитан Америка" и последните "Отмъстители" в джоба. Братското режисьорско дуо получава първи шанс от Стивън Содърбърг, след студентския им филм в Сънданс той ги кани за криминалната комедия с Джордж Клуни Welcome to Collinwood (2002). Сега Русо определят правилата, те се свеждат до "повече е по-добре", през летяща камера и трескав монтаж.

Marvel благодарение на сценаристите си качват едноименния роман на Марк Грейни (на български от изд. "Бард", 2019) на глобално екзотично ниво. С локации в Банкок, Баку, Виена и Прага, каскади в падащ самолет, летящ трамвай и взривени бронирани коли из многолюдни улици. Грейни е работил като сътрудник на Том Кланси в последните му години, Сивия очаквано е вариация на Джак Райън (по-мълчалива), с генетични следи по линията Бонд - Борн.

Гослинг е в кожата му с хладното спокойствие от Drive на Николас Рефн, с реплики от по едно изречение и неочакван релеф на културист. С кодово име "Сиера Шест", собствено няма, изваден от затвора от ментора си (Били Боб Торнтън), превърнат в машина за тайни операции. Една от тях го оставя със запис на дълбока корупция в ЦРУ, получава срещу себе си наемен убиец номер едно на агенцията (Крис Евънс, без щита на Капитан Америка, но със злодейски мустак).