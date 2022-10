Киноревю | "Вижте как бягат", филм от света на Агата Кристи

Оценка: 3½ от 5



See How They Run е интелигентна пародия за изкушени в старите предтелевизионни жанрове. Едновременно задкулисна салонна драма с двойно дъно, в която учтивите маниери са маска; детективско разследване, основано на логиката, а не на изстрелите; с убиец в действие в затворено пространство, присъстващите в равна степен са заподозрени и бъдещи жертви. Едно име е символ на този микс - Агата Кристи. Нейната пиеса "Мишеловката" (The Mousetrap) e сюжетният ключ.