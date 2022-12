Киноревю | "Аватар: Природата на водата" на Джеймс Камерън

+ + + от 5



Режисьор: Джеймс Камерън



Времетраене: 3 ч. и 12 минути



Още от същото: "Бездната"

Потъването в Avatar: The Way of Water е за три часа и четвърт и с ефект на медитация и откъсване от реалността. Триумф на класическото ходене на кино в салон като колективен сън. Шапки долу пред визионера Камерън, разширяващ техническите граници на медиума с всеки свой филм. Тук до честота 48 кадъра в секунда в подводните сцени и кристална 3D яснота на природния рай на Пандора, където е изцяло действието в "Аватар 2.0". Надграждането е в посока жизнеподобие на дигиталния свят.