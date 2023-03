Оскари 2023 | Път на новото

В "Долби тиътър", с цялата пищност отпреди пандемията и без нелепи инциденти, под сдържания хумор на водещия Джими Кимъл, се чу думата "България". Иначе събитието беше като паралелна вселена, спрямо родния ни филмов опит.

В сюрреалистичното ни време спечели сюрреалистичният микс от жанрове Everything Everywhere All at Once. Имигрантска история със сърце за нуждата от нежност и разбиране в семейството, разказана през източни бойни изкуства и духовита сатира към супергеройските филми. Най-радикалният и със свежи идеи филм на вечерта, от Даниел Шайнерт и Даниел Куон, някога тръгнали от "Сънданс" с наградата за режисура за дебюта им Swiss Army Man (2016), с основен сюжетен гег телесните газове.

В "Всичко навсякъде наведнъж" Мишел Йео от Малайзия е в ролята на собственичка на фалираща квартална пералня и именно с тази роля снощи тя постигна исторически успех. Във филма личи и редкият талант на Ке Куан (със статуетката за поддържаща роля), сам корабен имигрант, с най-трогателното благодарствено слово на вечерта. Независим филм със световен боксофис от над $106 млн. и повторен показ в киносалоните, заради мълвата "от уста на уста".

В неговата сянка останаха "нормалните" фаворити от едно друго време, без хаос и турбуленции.