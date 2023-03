Кино | "Чалга" на Мариан Вълев

"Чалга"



Оценка: 3½ от 5



Сценарий и режисура: Мариан Вълев



С участието на: Елеонора Иванова, Цветелина Стоянова, Стефан Денолюбов, Любомир Нейков, Диляна Попова, Стефан Мавродиев



Времетраене: 112 мин.



Мариан Вълев е актьор със стихиен талант, започнал от една кота с Чочо Попйорданов в яростния "Граница" (1993). Изгубил са за повече от десетилетие, за да събере житейския опит за днешната си позиция на автор и режисьор. Изиграл култова роля на гангстер със сърце в "Под прикритие", сложил началото на модерните сериали в България. С моноспектакъл за наркозависимостта по Ерик Богосян (Wake Up and Smell the Coffee) в театъра зад гърба си. Независимият от държавно финансиране и заснет с телефон "Чалга" е вторият му игрален филм по собствен сценарий след "Лошо момиче" (2019). Част от българските премиери на "София филм фест" и едновременно в кината.