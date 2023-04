Кино | "Под слънцето" на Шарлот Уелс с Пол Мескал

Режисьорката Уелс работи с автобиографична искреност, минала е през сходни преживявания със собствения си баща. Оголва механизма на паметта, сблъсква и прелива парчета чувства от тогава към сега в единно емоционално време. Трагичното е оставено зад кадър и на подразбиране. Интимно и "интерактивно" кино в чист вид.

Усещането е за крехкостта на живота (както крехка и разпадаща се е картината на спомените), за мимолетността на важното в него. Където една песен (Under Pressure на Дейвид Боуи и Queen с рефрена "Can't we give ourselves one more chance? Why can't we give love that one more chance?"), плюс пулсиращите картини от един летен дансинг дават повече отговори от целия разум на света.