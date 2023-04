Кино | "Тар" на Тод Фийлд с Кейт Бланшет

Tár



Сценарий и режисура: Тод Фийлд



С: Кейт Бланшет, Ноеми Мерлан, Нина Хос, Софи Кауер, Марк Стронг, Адам Гопник



Времетраене: 2 ч. 38 мин.



Още от същото: "Амадеус"



+ + + + + от 5

Tár е от заглавията, които остават и след поводите, заради които сме ги видели ("София филм фест", единични прожекции в Дом на киното след това). Филм на идеите, разтърсващ на интимно ниво. Портрет на човека и времето в дълбочина, без лесни отговори.

Авторски филмов жест на Тод Фийлд (58) - джазов музикант (тромбон), бивш играч на бейзбол и барман в Ню Йорк, филмов актьор при Уди Алън ("Радиодни") и Кубрик ("Широко затворени очи"). С две камерни психодрами в началото на века (In the Bedroom, 2001; Little Children, 2006), стигнали общо девет академични номинации и творческа пауза над 15 години след това. Стилът на Фийлд е на хладния разрез, обективиращ вътрешните гърчове, сблъскващ сила и ранимост.

"Тар" е апотеозът на този стил, напомнящ ранния Полански. В центъра е Лидия Тар (сюблимна Кейт Бланшет), измислен образ с професия, концентрираща власт над другите. Диригент със световна слава (държи да я наричат "маестро", а не "маестра"), водила най-големите оркестри, сега е в Берлин. Живее с "първата цигулка" на филхармонията си (Нина Хос), имат малка дъщеричка, в семейството Тар е таткото. Публично се определя като "лесбийка, от тези, които се влюбват лесно и се нанасят след първата целувка".