Кино | "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата" на Джеймс Манголд, продуциран от Лукас и Спилбърг

Оценка: 4½ от 5



Indiana Jones and the Dial of Destiny



Режисьор и сценарист: Джеймс Манголд



С: Харисън Форд, Фийби Уолър-Бридж, Мадс Микелсен, Етан Изидоре, Антонио Бандерас, Тоби Джоунс, Джон Рис-Дейвис, Карин Алън



Времетраене: 155 мин.



Петият филм е по мярката на верните фенове на авантюрната поредица, излизат (в моя случай) със скрита сълза от салона. Нещо си отива, но и нещо добро и цялостно остава. Във вечния музей на завършените жанрови образци в киното. В случая на приключенското.

Indiana Jones and the Dial of Destiny е минаваща на един дъх антология на носталгията (по "Кивота" и "Последният кръстоносен поход"), без да му личи, че е първият без Спилбърг на кормилото. Заслугата е на таланта Джеймс Манголд ("Форд срещу Ферари"), развил първия си сценарий (Cop Land) под крилото на Милош Форман, правил драми (Girl, Interrupted), уестърни ("3.10 за Юма" ) и Marvel филми (Logan).