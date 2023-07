Кино | "Барби: Филмът" на Грета Гъруиг с Марго Роби и Райън Гослинг

+ + + + от 5



Barbie



Режисьор: Грета Гъруиг



Сценарий: Грета Гъруиг и Ноа Баумбах



С: Марго Роби, Райън Гослинг, Америка Ферера, Риа Пърлман, Уил Феръл, Майкъл Сера, Кейт Маккинън, Ема Маки.



Времетраене: 1 час и 54 мин.

Къде свършва търговията и започва изкуството? Barbie на Гъруиг (Lady Bird, "Малки жени"), по съвместен сценарий с житейския й партньор Баумбах ("Брачна история"), минава успешно теста. Лансираната през 1959 г. от Рут Хендлър и семейната й фирма Mattel кукла е сред най-разпознаваемите световни продукти. Продуктът вече има душа и човешка биография. С игрива комедия и умерена корпоративна и ценностна сатира.

Марго Роби е съвършената Барби. Ироничен глас зад кадър (на Хелън Мирън) разказва историята й на излизане от "кутията". Откриваме я в "Барбиленд", свят, в който всичко е розово, цари щастлив матриархат. С Барби президент, лекар, писател, адвокат. Кен са само обслужващо обкръжение. Животът е цветен холивудски мюзикъл (Били Айлиш пее What Was I Made For). Докато по средата на танците, нашата Барби, стереотипната и без професия, пита момичетата не мислят ли понякога за умирането. След това нищо не е същото, стъпалата й, създадени за високи токчета, стъпват буквално на земята.

Мислите са дошли от момичето (Америка Ферера), което си играе с нея в реалния свят. В него Барби и присламчилият се платонично обожаващ я Кен (Гослинг, играещ с комедийна наслада) тръгват на приключение с познание, като в приказките. Реалността е патриархална, сексистка, опредметяваща жените. Кен обаче се чувства на място в нея и после обратно в Барбиленд узурпира властта.