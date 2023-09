Кино | "Закрилникът 3" с Дензъл Уошингтън

Оценка: 3 от 5



The Equalizer 3



Режисьор: Антоан Фукуа



С Дензъл Уошингтън, Дакота Фанинг, Ремо Джироне, Гая Скоделаро, Еудженио Мастрандреа, Андреа Скардуцио, Соня Амар



Времетраене: 109 мин.



Още от същото: "Мъж под прицел" (Man on Fire) на Тони Скот

The Equalizer 3 върви с уточнението The Final Chapter и наистина приключва трилогията с най-доброто от предишните две разклонения, съответно от 2014 и 2018 г. Далечна основа е телевизионен сериал от края на 80-те, там разочарован от професията суперагент с име Робърт Маккол въздава справедливост за обикновени хора, обадили се по вестникарската му обява ("Got a problem? Odds against you? Call the Equalizer."). Изкупва така собствени грехове, помагал е на мракобесни режими, при акциите му са загивали невинни.

Дензъл Уошингтън като Маккол е точният човек, излъчва интелигентна заплаха само с поглед, присъствие и присвити устни. С режисьора Антоан Фукуа си пасват още от донеслия им оскари "Тренировъчен ден" (2001). Имат заедно и солиден уестърн, шареният расово римейк на "Великолепната седморка" (2016).

Тук Маккол е в италианска среда, звучи Volare, живописно градче в скалите над морето му е легнало на сърцето заради хората си, добри и сърдечни. Дошъл е да лекува рана след поредната си брутална разплата, но е напът да остане завинаги.