Летен екран

И тази година афишът през отпускарския сезон залага на чисто развлечение през проверени формули. Но шумни блокбастъри и комиксови разклонения вече има през цялата година - "Черната пантера" излезе през зимата, "Отмъстителите" - през април, динозаврите от "Джурасик свят" са тук още в началото на юни. Сривът в боксофиса миналото лято (най-лош от 10 години) направи разпространителите по-внимателни в разполагането на цялата забава в един сезон. От по-шарения сега жанрово афиш печелят зрителите над училищна възраст.Филмът на Пейтън Рийд е различен от героичната комиксова вълна с обилния си сюрреалистичен хумор. КомедиантътПол Ръд в ролята на мравешкия рицар Сток Ланг е зает колкото със спасяването на света, толкова и с положението си вкъщи. Еванжелин Лили е Осата от заглавието, Мишел Пфайфър се явява за малко, но паметно, като нейната майка. Оператор е Данте Спиноти от "Жега" и "Поверително от Ел Ей".Неунищожимите от времето мелодии пак са на АББА, действието отново е на същия слънчев гръцки остров. Но с връщане в 1979 г. и Лили Джеймс в ролята на младата Мерил Стрийп. Тя обича едновременно трима младежи, които ще пораснат до Пиърс Броснан, Колин Фърт и Стелан Скарсгард. Тримата отново са на линия заедно с Анди Гарсия в загадъчна роля, а дъщеря "им" Софи (Аманда Сайфред) вече е бременна. Този път обаче бащата е известен.За шести път Том Круз (на 55) виси от хеликоптери, а сега и от скали, без дубльори и осигурителни въжета (казват). Агентът му Итън Хънт отново е срещу половината ЦРУ и заговор за глобална катастрофа. Режисира изобретателният Кристофър Маккуери, с "Оскар" за сценария на "Обичайните заподозрени". Негова беше една от най-добрите "мисии" досега - Rogue Nation.Романтична корабокрушенска драма по действителен случай. През 1983 г. влюбена двойка на 13-метрова яхта е запратена от урагана "Реймънд" в средата на Тихия океан. Опитният в морето мъж (Сам Клафлин от "Игрите на глада") е ранен, градското момиче (Шайлийн Удли) трябва да се справя само. С повредено управление, без радиостанция и без надежда за помощ. Режисира исландският визионер Балтазар Кормакур ("Еверест"), трейлърът е величествено красив.Някогашното дете с въображение, вдъхновило Алън Александър Милн да напише приказката за всички възрасти, е пораснало в скучен семеен чиновник (Юън Макгрегър) с живот без искра. Старият приятел от детството Пух идва на помощ, за да спаси нещата и да върне надеждата. Заедно с цялата банда от "стометровата гора" - депресираният Йори, лакомият Прасчо, грижовната Кенга. На режисьорския стол е Марк Форстър ("Балът на чудовищата", Stranger Than Fiction).С "Челюсти" (1975) на Спилбърг като първия съзнателно лансиран през лятото голям филм, присъствието в афиша на заглавие с акула е разбираемо. Сега я бори Джейсън Стейтъм с цялата си нетрепваща пред опасности екшън биография. Опасността е оцеляла от времето на динозаврите и е дълга близо 30 метра. Трейлърът е достатъчно абсурден и с иронична музика, за да качи очакванията.Две пълнометражни анимации, ако децата ви са в големия град през ваканцията. Едната е по холивудска формула - "Малки титани: в готовност!" (17 август), и следва приключенията на петима комиксови екшън герои от 80-те (Teen Titans Go!). Другата - "Плоуи" (Ploey You Never Fly Alone), е по-близо (според трейлъра) до чувствителността и ритъма на европейската приказка, в случая исландска. Става дума за малък дъждосвирец, който трябва да се научи да лети, за да не изпусне ятото.Романтична комедия на културния шок - нюйоркчанка (Констанс Ву) на традиционна сватба в Сингапур. Местните роднини на приятеля й се оказват безумни чешити, но и също толкова богати. Сексуални недоразумения и популярни поп парчета в саундтрака. Кастът е изцяло от актьори с източни корени, между тях Мишел Йео от "Тигър и дракон". Екранизация на световния бестселър на Кевин Куан Crazy Rich Asians от 2013 г.Екшън комедия с оригинално заглавие The Spy Who Dumped Me. Режисирана от жена (Сузана Фогел), с Мила Кунис и Кейт Маккинън в централните роли. Двете си прекарват безметежно в Европа (снимано е в Будапеща), докато не се оказват в окото на международен заговор, а едната не разбира, че бившият й приятел (Сам Хюен) e шпионин. Режисьорката Фогел (Susanna Fogel) пише често за The New Yorker online.