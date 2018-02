Подкаст: Neverending Love Story

Пожелаваме ви да намирате винаги време за любимите хора и да не забравяте, че всеки ден е подходящ да показвате любовта си към тях. Отпразнувайте днешния ден с чаша хубаво вино, добра компания и се насладете на хубавата музика заедно с нас:

Ако все още не сте избрали музикалния фон за тази вечер, предлагаме за добро настроение да пробвате с нашия саундтрак Neverending Love Story - AIR, Groove Armada, Bjork, U.N.K.L.E., Massive Attack, Portishead, Gus Gus, Royksopp и други наши любими парчета, специално селектирани от Биляна Димова - Bel 1. All I need by2. Milk by3. All is Full of Love by4. All I Need by5. Missing by6. Grand Canyon by7. When Your Lover's Gone by8. Crocodile by9. You Are the Worst Thing in the World by10. Hold my Hand by11. Hearing Damage by12. Bachelorette by13. Roads by14. Mad about You by15. Don't Call by16. History by17. You Don't Have a Clue by18. If I Know You by19. Within You by20. Girl I Love You by21. Over by22. How Does It Make You Feel by