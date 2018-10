Варненско ято

[Shutterstock]

Следващата самостоятелна изложба на съвременния артист Иван Мудов е във Варна. "От глоба към музика" съчетава звук, текст, технически устройства и дигитални технологии. Инсталационната изложба е отворена до 10 ноември в contemporary space, водещото пространство за съвременно изкуство във Варна.

Последното издание на фестивала на MTV в града доведе две от големите имена на британската поп музика в момента – групата Years & Years и певицата Рита Ора. Градът почти никога не присъства в турнетата на актуални имена в музиката.

Експерименталният проект Nocktern на Стоимен Стоянов по време на изпълнение в рамките на Radar



Фотограф: Гергана Енчева

Новините около Варна винаги носят противоречие: проблемна политическа обстановка, изчезване на ценни стари сгради, инфраструктурни проблеми. От друга страна, все по-голям интерес от страна на чуждестранни студенти и рекорден туристически ръст. Липсващото в тези теми е какво се случва отвъд политиката, икономиката и туризма.Ако изключим дългогодишните фестивали като "Варненско лято" и кино форума "Златна роза", стагнацията на културната сцена е лесно забележима: за последното десетилетие градът така и не разви утвърдено събитие, което да събира хиляди хора, които иначе не биха посетили града – нещо, в което Пловдив и Бургас успяха."През последните пет-шест години тук се акумулира енергия за организиране, участие, развитие на фестивалната култура. Може би това е част от тенденция в цялата страна", казва Николай Тодоров-Ник, основател на съществуващата от средата на 90-те години марка "На тъмно", организатор на множество културни събития във Варна, включително поредицата прожекции "Лятно кино в квартала". Това лято той надгради концепцията с първото издание на "Кино и храна" - фестивал, който съчетава кулинария, прожекции и музика на открито. Събитието събра над 20 хиляди души и Ник вече мисли за следващото издание."До някаква степен кампанията около "Варна - Европейска младежка столица" през 2017 г. даде отражение. Във Варна се правят инфраструктурни промени, но част от тях са твърде повърхностни и е явно, че са свързани с конюнктурната политическа обстановка. Тези промени са предпоставка за повече възможности за културните оператори и като че ли Община Варна в лицето на част от администрацията си, ако не помага, поне не пречи за реализацията на различни проекти."За Ник мащабът на публиката в града винаги е бил основен проблем. "Като изключим една ограничена група от стотина души, които се срещаме на почти всяко алтернативно събитие - изложба, концерт, парти или друго, много е трудно да се генерира траен интерес у младите хора в града. През последните няколко години се появиха нови участници в културния живот на Варна и това е повече от добре. Отвориха се нови алтернативни пространства, нови заведения.", смята Николай Тодоров.Това лято най-успешното си издание досега отбеляза фестивалът за експериментална музика Radar. Той се провежда за пета година, като част от изпълненията са на открито в двора на Художествената галерия."С Radar започнахме смело и търсим смелата публика, която по дефиниция е по-малко. Но сякаш вече я намираме. Така или иначе дилемата за кокошката и яйцето остава:", обяснява пианистът, композитор и продуцент Димитър Бодуров, съорганизатор на фестивала заедно със Светлозара Христова, един от основните културни мениджъри в града."Ако съдя по нашето събитие,- като се започне от музеи и фестивали до малки и аматьорски сцени", казва роденият във Варна Бодуров, който в момента живее и работи в Амстердам. Проектите му са предимно в областта на джаза, а в някои от тях търси пресечна точка с българската фолклорна музика. "Все още основен проблем е липсата на съвременна мултифункционална концертна зала, която може да приюти както един средно голям класически концерт, така и джаз концерт и дори електронна музика."Radar все още не е разгърнал пълния си потенциал, но за да го достигне, трябва да преодолее трудното комуникиране на подобни събития в града. "Друг голям проблем за развитие на нови публики е липсата на установени канали за реклама на културни събития - табла, банери, афиши, билбордове и т.н. Това се отнася както за външна реклама, така и за дигитална онлайн реклама. Но без да звуча твърде крайно, позитивна промяна има, но явно се случва по-бавно, отколкото ни се иска. Заедно със Светлозара сме от Варна и, създавайки фестивала, първоначално искахме да направим едно по-нестандартно събитие, понеже вярваме, че градът има нужда от такова. Мислили сме за партньорство и в други градове, но засега нямаме нищо конкретно. Предполагам, че времето ще покаже най-добре", казва Димитър Бодуров.Отвъд градските пространства и музиката също се забелязват промени. Театралният режисьор Петър Денчев, роден във Варна, все по-често се връща в града, за да поставя в Драматичния театър. Той отбелязва, че има определенаНе е сигурен дали това ще има траен ефект, или дали ще бъде забелязано от институциите.Според него през последните година-две има по-активни процеси в културната сцена, но е все още твърде рано да се говори за нещо същинско. "Смелите проекти за Варна някак си останаха в 90-те години – "Комикс", рок клубовете, биеналето "Август в изкуството" бяха опити за алтернативен арт живот и повечето от тях умряха до края на 2005.Въпреки това Теа Денолюбова и Йордан Петков се опитват да събудят не само нова публика, но и нови творчески идеи. През последните две години те развиват платформата From Page to Stage. В рамките й за няколко дни се организират интензивни работилници с местни и международни имена в областта на литературата, театъра и киното. До този момент сред гостуващите са били Фредерик Бегбеде, Явор Гърдев, Теодора Димова, Димитър Коцев-Шошо, Ивайло Христов, Стефан Денолюбов."Тази година към From Page to Stage добавихме и прожекции на български филми на открито, както и срещи с режисьори и актьори от екипите. Прожекциите бяха пълни, а дискусиите след филмите преминаваха в приятен и много ценен разговор", разказва Теа Денолюбова, също писателка. В момента живее в София, а преди това е завършилаIstituto Europeo di Design в Милано. Въпреки живота на други места Теа излъчва искрена и безусловна привързаност към родния си град. Амбицирана е форматът да продължи и през следващото лято. "Вярвам, че варненската публика има нужда и изпитва глад за подобни събития."Тя си обяснява по-добрата атмосфера в града с новото поколение. "И за щастие публиката откликва на всичко това, защото има нужда да бъде събудена от застоя, в който се намираше. Мисля, че в близките години Варна отново ще се превърне в желана дестинация, но преди това да се случи, има още много работа.Посоката е тази и това ме прави много обнадеждена. Нужно е да се вярва на младите. Имаме планове и енергия.Тази мечта, както всички във Варна знаят, ще изисква наистина много енергия.