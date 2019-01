Апетитът идва със слушането

© Shutterstock

Преди радиото подкастите имат един далечен прародител

В Куба, в помещенията, където Torcedores – професионалистите, които навиват пури, вършат своята работа, стои и един четец или импровизиран говорител, който чете литература или новини на микрофон, докато те работят. Често тези говорители не се ограничават само с четене, а подбират допълнителна информация за авторите или историческия период, избират актуални теми, разказват биографии на вдъхновяващи личности и са своеобразни куратори на подкасти, които обаче никой не записва. Случват се на живо още от XIX век до ден днешен.

Reddit

Според проучване на Forbes над 67 милиона души са слушали подкасти през 2017 г., като ръстът в сравнение с 2015 г. е 45%. Най-много слушат младите на възраст между 18 и 34 години, но скокът в интереса е най-голям при хората от 25 до 54 години – над 31% за четири години.

Водещият Шанкар Ведантам кани интересни събеседници, които от години изследват дадена област, свързана с човешката психика и поведение. От теми като защо хората вярват повече на клюки, отколкото на научни доказателства до приложна икономика, попкултура и смехът като социален феномен. Ако си пуснете Hidden

rain, ще се потопите в увлекателни и съдържателни разговори с вдъхновяващи гости като испанката, която е известна като Джими Хендрикс на гайдата, или университетски професори с оригинални открития. Задължително ще чуете и препоръки за интересни книги.

B

www.npr.org/series/423302056/hidden-brain

Фийби Джъдж води епизодите по начин, различен от стила на класическия радиоводещ. Позволява на слушателите да преживяват през нейните сетива – да видят и чуят това, което вижда и чува тя. Вторият сезон на This is Love излезе току-що.

ZigZag е част от независима мрежа за подкасти Radiotopia.

Ако ви е любопитно какво стои зад успеха на любимите ви брандове или как малки компании успяват да се преборят с монополистите, отделете време за епизодите на How I Built This – предприемачите разказват за собствените си провали и успехи. След като прекарате около час в невидимата компания на Гай Раз и неговите гости, ще осъзнаете, че създаването на интересен продукт често е резултат не само на много работа и добро образование, но и на късмет. A най-гениалните проекти се раждат като отговор на някаква собствена, лична нужда като случая с Пери Чен, който създава платформата за набиране на средства в подкрепа на разнообразни проекти Kickstarter, защото е искал да направи концерт на любимата си група и не е имал достатъчно пари. Другият интересен урок, който се повтаря всеки епизод, е, че често се налага предприемачите да ревизират и променят компаниите си в действие, да се учат постоянно и да са достатъчно гъвкави.

https://www.npr.org/podcasts/510313/how-i-built-this

http://www.detectivepodcast.com/

Най-новият подкаст на Gimlet Media разказва за шест души астронавти на НАСА, които се обучават в специална станция, създадена да имитира условията на Марс. Фалшивият Марс се намира в един от планинските хълмове на Хаваите. Всички епизоди са онлайн и готови за гледане на екс (binge). Това са именно тези Gimlet Media, по чийто подкаст беше направен сериалът Homecoming.

Гай Роз от How I Built This започва нов подкаст, в който ще интервюира музиканти. Този път обаче предаването му е направено ексклузивно за Spotify и може да се слуша само там. Някои от първите му гости са David Guetta, Kelly Clarkson, Shawn Mendes.

Where Should We Begin

TED

e

e

i

https://www.estherperel.com/podcast

Victoria

като репортер на "По света и у нас" в БНТ

в края на февруари, той ще е за женския футбол в България.

https://soundcloud.com/victoriapodcast

Приложения и платформи за слушане на подкасти

Повечето подкасти си имат сайтове, където можете да слушате епизодите, а някои ги качват и в YouTube каналите си, но все по-често се появяват и предавания, които са ексклузивна собственост на платформи като Spotify, Pandora или Amazon (Audible) и не можете да ги чуете на друго място. А приложенията служат и за по-голямо удобство за слушане от телефона:



Spotify е едно от най-разпространените приложения не само за слушане на музика, но и за подкасти. Безплатно е и за телефони с Android, и за iPhone.



Audible е на Amazon, един от най-големите производители на аудиокниги и подкасти, те също имат приложение, през което да слушате. Апът е безплатен, но трябва да имате регистрация в Amazon. Освен това внимавайте с таксите и абонаментните планове.



Pocket Casts това е платено приложение, но може би си заслужава да дадете еднократно 8 лв., за да получите добър продукт, който пести време и лутане, защото организира по умен и удобен начин любимите ви подкасти. Версия за iPhone и Android.



RadioPublic безплатно, добре организирано приложение, епизодите могат да се свалят лесно за слушане на по-късен етап. За iPhone и Android.



Разбира се, NPR си имат тяхно приложение, BBC също, казва се BCast и са създадени за всякакви операционни системи на всякакви телефони.



Castbox ново приложение за слушане на подкасти, което веднага печели наградите на Google и Apple за добър дизайн и лесна навигация.



Подкастът е аудиопредаване, което може да бъде свалено или слушано директно от интернет на мобилно устройство или компютър по всяко време. Наименованието е измислено през 2004 г. от британския технологичен журналист Бен Хамърсли. През 2005 г. подкаст става дума на годината на The Oxford English Dictionary.

Успокояващи, дрезгави, с акцент, със забавни говорни дефекти, а някои откровено влудяващи – това са гласовете на любимите ни водещи на подкасти, които звучат в слушалките толкова редовно, че постепенно започваме да ги възприемаме като приятели. Все намират дори форуми и клaсации за гласовете на подкаст водещите. Подкастите покриват всевъзможни теми, въпроси и интереси, има за всеки и всичко – за разсънване, за тичане, образователни или дори само със звуци, които би трябвало да ни успокояват, като най-новият на BBC 3. Само преди няколко години никой не би предвидил, че радиото ще изживее своя нов възход във формата на специализираните и профилирани предавания – подкастите. Дори бебето в корема на майката е научило всичко - от "Опознай виното в пет части" до биографии на драматурзи от XVII век още преди да се роди" – иронизира британският писател Иън Макюън съвременната мания по подкастите.Изкуството на подкастите се усъвършенства до такава степен, че започва да вдъхновява скъпоструващи сериали като Homecoming с Джулия Робъртс на Amazon Prime. Историята тръгва от fiction подкаста на Gimlet media Другият безспорен факт е, че слушането се превръща в навик и според проучване на Edison Research от 2017 г. средностатистическият любител слуша по пет подкаста на седмица. Често предаванията са независими, някои от тях се издържат с реклама, други – чрез абонамент или дарения.Ако обичате постоянството и сигурността, спокойно може да се абонирате за този подкаст, той няма да ви изостави – 40-минутните епизодите излизат редовно всяка седмица. Hiddenrain е продукция на National Public Radio (NPR) - oбщественото радио нa САЩ.Появяването на This is Love беше голяма изненада за всички, защото създателите му са от най-популярния и може би най-качествен криминален подкаст Criminal. Този път те впрягат уменията си в разследване в съвсем нова посока – всички форми на любов, обсесия и страст. Темите са разнообразни, например "как да бъдем сами" или "какво е любов към самотата", "как да живеем вечно". Един от забележителните епизоди е интервю със Сюзан Роджърс, работила с Принс като звуков инженер, която разказва как музикантът написва Nothing Compares To You. Част от другите теми са големите теми от живота – "как да се научим да чакаме", "има ли правилен начин за притеснение" и, разбира се, "как да обичаме".За променящия се капитализъм, как се развива журналистиката, какво е обществото на бъдещето - с тези тежки теми се заемат с лекота Мануш Замороди и Джен Пойант. Двете радиожурналистки напускат постоянната си работа в общественото радио на Ню Йорк и документират процеса на създаване на техния подкаст. Откровено споделят със слушателите икономическите и други рискове, които поемат, започвайки ZigZag. A рискът си заслужава, защото благодарение на него се раждат добрите предавания като "Какво щеше да стане, ако капитализмът и социализмът имаха дете", в който се обсъжда важната тема за централизиране на данните в социалните мрежи и алтернативи като Open Source движенията.От този подкаст ще научите и кой е кошмарът на Facebook – разследващата журналистка Джулия Ангуин. Или ще се запознаете с любопитни експерименти – например как новите технологии могат да служат на разследващите журналисти. Мануш не се поколебава да зададе въпроса на Джулия Ангуин защо приема дарение от 20 милиона от създателя на Craigslist, след като той е причината за фалирането на много медии. Отговора ще чуете в подкаста. Под всеки епизод има Go Deeper или линкове към статии и книги, ако искате да се задълбочите в темата. Note to Self e предишният подкаст на Мануш Замороди и Джен Пойант, с който вдигнаха много летвата и, надяваме се, няма да ни разочароват и със ZigZag.How I Built This е е част от звездния списък с подкасти на National Public Radio (NPR) и радва почитателите си с редовни епизоди всяка седмица.Един хубав български пример за професионално направен и интересен подкаст е "Градски детектив". В ролята на детективите са радиожурналистката от "Христо Ботев" Яна Пункина и културната репортерка (до скоро в "Дневник" ) Ани Благова, които въоръжени с микрофон и любопитство се впускат в изследване на тайните на София. Например историята на Зона Б-5 – място на графити и паркур. В епизод 4 получавате възможност да се "разходите" из подземията на мавзолея. A една от най-големите изненади е разказът за "софийското море" – плановете от 50-60-те години за изграждане на плавателен канал Панчарево – Павлово и язовир "Сталин".Прекрасен бонус е, че всеки епизод има и версия на английски и с гордост можете да го изпратите на приятелите си чужденци, ако искате да научат нещо повече за София. На 8 април очакваме втория сезон на подкаста с нови епизоди, сред които и такива за връзките между българските художници и световния авангард от началото на миналия век, както и излизане от рамките на София и истории за други български градове.Подкастът на белгийската терапевтка илектор Естер Пл за взаимоотношенията, любовта и секса е обичан от слушатели по цял свят. Тя представя автентичните истории на реални двойки с проблем, които се съгласяват да бъдат консултирани от нея и записани за целите на предаването. На сайта й са качени първите два сезона на Where Should We Begin, а новият трети сезон е в Audble, където подкастът на Перел присъства ексклузивно.Български подкаст за футбол, който се записва в САЩ от Петър Ге ргиев – студент по журналистика в Америка, а от време на време се включва и. Подкастът е съвсем нов – има само четири епизоди. Заявката е да записва задълбочени анализи и интересни интервюта, свързани с футбола и цялата вселена около него. В последния си епизод разказва историята на българския национален отбор по футбол за бездомни и хора в неравностойно положение и най-последните му успехи. Като плюс отбелязваме, че успява да разговаря и с двама от футболистите, не само с мениджъра им. Очакваме следващия епизод на Victoria