Сто години красота

Програмата на "Гьоте институт" в София



20.03, 18:30

Въведение в Баухаус, част 1 - Баухаус и новият артистичен дух на Европа на ХХ век, Лектор: Любинка Стоилова



27.03, 18:30

Въведение в Баухаус, част 2 - How Bauhaus is Your House? Интернационализация и глобализация на модернизма през втората половина на ХХ век. Българската архитектура между глобалните влияния и идеологията. Лектор: Анета Василева



10.04, 18:30

Баухаус и България - Архитектурен модернизъм преди и след Втората световна война - регионалният прочит на едно глобално движение. Български архитектурни истории, проекти и реализации Лектори: Любинка Стоилова и Анета Василева



16.04, 18:30

Баухаус и изкуствата - Лектор: Изабел Вюнше (Германия)



18.04, 18:30

Баухаус и жените - Студентки по архитектура в Бауахус - възможности и трудности на едно необикновено спедване, Лектор: Изабел Бауер (Германия)



11.05, 14:00

Тематичен Баухаус тур с Теодор Караколев и Васил Макаринов от фондация "Български архитектурен модернизъм"



11.05, от 21:00, Дом на киното и Къш.бар

Прожекция на експериментални Баухаус филми и парти



18.05, 13:00, Гьоте-институт

Баухаус уъркшоп за деца с "Детска архитектурна работилница"



Пълната програма за София и другите градове вижте тук.