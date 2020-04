Периодът на изолация накара всички ни да преосмислим как работим и прекарваме времето си. Оформянето на отделни зони вкъщи според дневните занимания би подпомогнало рутината с по-добра концентрация, продуктивност или шанс за качествено разтоварване. В случай че пространството ви позволява, обособете кътове за различните дейности. В подходящ "офис" би се превърнало сравнително уединено кътче - уютен ъгъл в спалнята, далече от другите членове на семейството и работещ телевизор, ще свърши работа.

Ако имате афинитет към медитативни практики или йога

от NatuRali Yoga и др.), отделете тихо място в апартамента за духовни занимания, най-добре обърнато към прозорец. Сложете удобен стол или просто възглавница на пода. Подобни зони създайте за физически упражнения

и четене, помага в подреждането на дейностите и мислите.

Подреждане на кухнята

Десетките стъклени буркани, събирани през годините, подарете, изхвърлете в контейнер за рециклиране или пригодете за нов живот - по-високите например превърнете във ваза, поставка за химикалки, моливи, четки за грим; по-ниските могат да служат за разбъркване на дресинг или като свещници (jar ideas в Pinterest).

Разместване на мебелите и мястото на телевизора



Промяната на интериора влияе добре на психиката ни, а нищо не води до толкова осезаема разлика, колкото разместването на големите мебели в стаите. Разменете местата на диваните с етажерките или комодите.



Може би не си даваме сметка, но местоположението на телевизора е от особено значение - обикновено около него се оформя холовото пространство, той е точката, към която неусетно насочваме погледа си, а сега като че ли това се случва повече от всякога. Като сменим мястото на телевизора, ще променим изцяло доминиращия елемент на всекидневната.

Рафтовете на библиотеката



Пръснатите навсякъде дребни монети, опаковки, джунджурии са допълнителна визуална информация, от която трябва да се освободим - прекалено многото разхвърляни обекти водят до подсъзнателен стрес. Изхвърлете излишното, обикновено паркирано по рафтовете на библиотеките, така че да не изглежда пренаселено. Намерете съд, в който да ги съберете (кашпа, стъклен буркан).

Колкото до книгите - често срещана идея е те да се подреждат по цветовете на кориците им (черни, червени, жълти и т.н.), по началните букви на произведенията или редуващи се вертикално и хоризонтално в разположението. Много хора откриха начин да се забавляват по време на изолация точно така и показаха собствената си библиотека в кампанията #ShowUsYourShelves, която започна от HQ Stories, клон на издателство Harper Collins. Забавлявайте се и вижте идеи от снимките тук





Златното правило е "ако не си го ползвал в последните шест месеца или година, раздели се с него", но ако преживяването ви се стори твърде травматично, обърнете се към философията на експерта по японска организация Мари Кондо и нейната "Искра радост". "Горещо препоръчвам да вземете всички дрехи от чекмеджетата си, да отделите време да ги сгънете правилно и да организирате всичко, което виси в гардероба ви. Работете с това, което имате в дома си в сегашната си ситуация", съветва Кондо.Запознайте се подробно с метода й KonMari тук

и поредицата й за Netflix, под името Tidying Up With Marie Kondo (още за работния процес на младата японка, която стана известна с принципите си за организиране на дома и гардероба, в карето по-долу).

Хубавите дрехи, които няма да носите, отделете за семейство и приятели, някои продайте в Olx, чрез групи във фейсбук, предайте на Remix, дарете ги за благотворителност (в център "Малееви" например събират целогодишно) или намерете най-близкия обект за рециклиране. Още тук

Снимките и картините с нова перспектива





Става и просто да преподредите наличните картини и снимки - това също ще донесе освежаваща промяна.



Направете изложба и от произведенията на вашите деца - определете стена и за техните картини и залепете с цветно тиксо.



Във времената на изолация на помощ може да дойде и фън шуй. Това древно изкуство за хармония в дома съветва да наблегнем на живи цветя около себе си, особено там, където семейството се храни. Водни елементи - фонтани, аквариуми, дори картини, изобразяващи море, река, горски поток също са отличен активатор на енергийните потоци. Става и просто да преподредите наличните картини и снимки - това също ще донесе освежаваща промяна. Направете изложба и от произведенията на вашите деца - определете стена и за техните картини и залепете с цветно тиксо. Във фейсбук групата "Купи изкуство, помогни на художник" ще откриете произведения на професионални художници, с подобен профил е и "Всичко заедно, тук и сега"

Все още разполагаме със снимки на хартиен носител, спомен от отминали времена. Ако те продължават да стоят разпръснати из всякакви кутии, съберете ги в албуми - за такива биха могли да послужат стари бележници. Направете на хартиените фотографии снимка с телефона си за всеки случай, за да сте сигурни, че няма да ги загубите в следващите години.

Малка градинка





През 2020 г. биофилният дизайн (концепция, използвана в строителната индустрия за увеличаване на свързаността на обитателите с природата) официално влиза "вътре", а растенията са чудесен начин да накарате стаята да изглежда богата. Дори и най-малкото пространство може да се превърне в красива градина - като перваза на прозореца ви. Бъдете креативни, като използвате висящи кошници, пълзящи растения и феерични светлини. Впрочем стар скрин или чекмедже също може да се превърне в саксия. Първата стъпка към създаването на малка градина е да изберете подходящо място в дома си. Някои билки и зеленчуци изискват частично сенчеста зона, за да растат, докато други се нуждаят от изобилие на естествена светлина. След това ще трябва да изберете вида растения. Информация за всичко ще получите в цветарските магазини (работят) и специализираните сайтове - от тях ще се сдобиете с разсад и пръст. Ако изобщо не излизате от вкъщи, има онлайн магазини за дома и градината с богато разнообразие от тревни смески, инструменти, саксии, торове и сортове семена. Сайтът на "Ботаника" предлага пакети "Отгледай сам" и каквото още се сетите плюс много полезна информация.

Почистете вътрешния двор



Ако разполагате с общ вътрешен двор зад кооперацията и той се е превърнал в гробище за мъртви растения и боклуци, напълно постижимо е да организирате съвместното му почистване. Закачете списък с часови самостоятелни интервали, в които да се редувате със съседите си за разчистването му.

Предизвикайте се самостоятелно - за тази задача трябва да откриете предмети в дома си, които съответстват на всяка от 30-те букви от българската азбука. Заснемането на очевидния обект е лесно, но изнамирането му може и да ви затрудни, особено при последните букви

Нова употреба на възглавниците



Като няма снимки на дрехи за излизане, има възглавници за обличане. Карантината провокира редица световни креативни предизвикателства, едно от които е наречено pillow challenge. То се състои в завързването на две възглавници пред гърдите и на гърба с колан. Така се получава нещо като пухкава минирокля. В момента под хаштага #quarantinepillowchallenge има 84 389 поста в инстаграм.

Цветомир Мръвков, "Фън шуй академия":



Във времената на изолация на помощ може да дойде и фън шуй. Това древно изкуство за хармония в дома съветва да наблегнем на живи цветя около себе си, особено там, където семейството се храни. Водни елементи - фонтани, аквариуми, дори картини, изобразяващи море, река, горски поток също са отличен активатор на енергийните потоци.



2020 е Годината на металната мишка и затова на масата нека винаги има ядки като символ на изобилието. Блестящи предмети и огледала ще внесат уют и комфорт в дома.



Фън шуй съветва да чистите пространството със запалена свещ, движейки се по посока на часовниковата стрелка.



Елица Панайотова, архитект, собственик на "Скица студио":



"Физическата среда, която обитаваме, трябва да ни носи удовлетворение, уют и спокойствие, да ни стимулира и да ни дава настроение. Още повече в днешната ситуация", коментира арх. Елица Панайотова. "Напоследък излязоха много статии за това как работата от вкъщи разкрива социалните различия между служители в една и съща компания. Видеоконференциите изваждат на показ домовете, в които живеем. В момента те са и нашите офиси и това може да е по-продължителен период, а и тенденция. И това е повод да преосмислим доста неща."

Добре е домът ни да е облян от светлина. Ако имате завеси или пердета, които я намаляват през деня - махнете ги или ги дръпнете плътно встрани (и измийте прозорците). Ако пък нямате пердета в жилището под наем, сложете - за уют. Те могат да са окачени и на терасата - предпазват от прегряване на стаята през лятото и неусетно правят балкона част от стаята. Не пренебрегвайте и добрата изкуствена светлина - поставете силна лампа на тавана, която да осветява цялото помещение, или множество настолни или стъпили на пода лампи, осигуряващи светлина в кътовете за работа, четене и т.н.

Цвят/акцент

Възможно е да превърнете някоя от стените и в табло за писане - предлагат се бои, върху които да пишете с маркер, или да поставите корк (дъска от корк) за забиване с карфица на неща-вдъхновения.

Разчистете и изхвърлете излишните вещи и мебели. Те само смаляват пространството и тежат - и визуално, и емоционално. Разместете мебелите. Ако ви трябва нов кът, може да прередите стаята, така че да посрещне новата нужда от бюро или удобен фотьойл.

Ако домът в момента е и вашето работно място, преценете кой кът ще е най-подходящ за целта. Важно е: да има светлина; да проветрявате често; бюрото или импровизираният плот да събира всичко необходимо за вашата работа; да разполагате с рафт/чекмедже за материали, книги, списания; столът ви да е удобен (това е нещо, с което е добре да не правите компромис). Алтернативно - помислете да работите прави част от времето.

Време за почивка

Освен нови цветя вкъщи може да сложите растения и на етажа в блока или да засадите цветя в градинката пред вас. И всеки ден да им се радвате от прозореца. А и са повод за излизане навън и малко физическа активност.

"Скица студио" предлага услугата онлайн консултация за това как да направим дома и работното помещение по-уютни и приятни.

Първата стъпка е да изпразните изцяло кухненските си шкафове и чекмеджета и да ги почистите старателно, a след това да преминете към организиране на съдържанието им. Проверете датите на изтичане на консервираните и пакетираните стоки и се освободете от захабените чаши и чинии, които не сте използвали от години. Тенджери, тигани, контейнери, миксер и прочее разпределете из долните рафтове/шкафове, по-често употребяваните неща като подправки и консерви - на леснодостъпни места.Прост, но ефективен начин за постигане на незабавна промяна на интериора са различните по цветове и размери декоративни възглавници. Ако не ви се купуват нови, разменете тези от спалнята с онези от дневната. Спомените на всички ни вече са дигитални. Ако преди трябваше да купуваме лента и да инвестираме в проявяването й, то сега нищо не може да ни спре да нащракаме за една година количество, произведено за целия ХХ век освен дигиталното пространство, с което разполагаме.Изтрийте дублиращите се кадри, лошо сниманите портрети, стотиците несполучливи селфита. Останалото организирайте тематично в папки. За да освободите място на смартфона и компютъра си, качете снимките на харддиск, използвайте смарт адаптер (линк), google photos, pcloud, idrive (безплатни до максимум 10 GB). Бонус е, че ще се забавлявате, докато ги разглеждате и преживявате отново.Още неща, които все сте отлагали - бекъп на информацията в компютъра. Сортирайте всичко тематично. Изчистете личната си и служебна поща. Освободете място на смартфона си. А дори бихте могли да обновите CV-то си.Сега имате време да изнамерите и организирате своите най-важни документи - кръщелни и брачни свидетелства, паспорти, дипломи, договори и т.н. Отново ги снимайте със смартфона си като допълнително дигитално копие. Поставете ги в кутии или шкафове и кажете къде се намират на всички членове на семейството ви, така че да могат да ги открият във всеки един момент.Карантината доведе до бум на градинарството в домашни условия. Не случайно - няма нищо по-красиво и успокояващо от ароматни цветове и вечнозелени листа - свежо и близо до природата. Пространството не е от значение, независимо дали имате двор, голяма или малка тераса, дори само прозорец, създаването на малка градинка с цветя или собствени билки, по-късно използвани в ястията, е едно от най-приятните начинания във времето на изолация. Добавянето на малко зеленина в дома ви не само ще помогне за естетиката му, ще пречисти въздуха в закрити помещения, но и ще окаже положително влияние върху настроението ви.Японската специалистка по подреждане Мари Кондо тъкмо написа новата си книга Joy at Work, но COVID-19 я принуди да отмени представянето в различни точки по света. Тя бързо се насочи към интервюта през Zoom и започна да споделя с инстаграм общността свои решения и съвети, свързани с пространствата в извънредно положение. Според Кондо сега имаме рядката възможност да преосмислим как работим и прекарваме всеки един ден и какъв е балансът на личния ни спрямо професионалния живот - важно е повече от всякога да уцелим мярката, особено за онези от нас, които работят от дома си. "Първата стъпка е да визуализирате какъв би бил идеалният ви лайфстайл. Как искате да прекарате времето си у дома", казва тя пред CNN.Самата Кондо започва работния си ден, като пръска въздуха с ароматерапевтичен спрей, за да изчисти ума си, ритуал, който я кара да се чувства сякаш "превключва предавки в работен режим". "Цветята в малка ваза или растение могат да донесат добра вибрация на бюрото ви", допълва в съветите си. На собственото си бюро тя е разположила и кристали, които я успокояват, а най-необходимите за работа предмети съхранява в контейнери/подноси.Добавете цвят в стаята, като боядисате всички стени или само една като акцент. Хубав тапет също е вариант. Добре е акцентът да е зад гърба ви - зад леглото или зад вас, когато сте седнали на бюро. В случай че помещението е голямо, може да е и срещу вас.Мониторът на компютъра трябва да е с гръб към светлината. Добре е тя да е срещу лицето ви или странично (отляво или отдясно), но не и в гръб. Чудесно е, ако работният ви кът предлага поглед навън - винаги помага.Ако не сте сам в стая и това пречи на концентрацията ви, помислете за някаква визуална преграда - етажерка, растение, параван, или просто ориентирайте двете работни места, така че да не гледат едно към друго.Защо не и да преосмислите функцията на някое помещение - гараж, зимна градина, остъклен балкон, които да се превърнат в новото ви работно място.Удобен диван или просто сменете помещението за кратка почивка: отидете до кухнята, излезте на балкона, полейте цветята пред блока или изхвърлете боклука. Не забравяйте, че движението е от съществено значение и за концентрацията, и за вашето настроение.Най-важното е домът ви/стаята ви да е ваше отражение, да е персонализирана, да отговаря на стила ви, да съдържа любими предмети/снимки. Когато не може да сте навън и сред природата, тя трябва да е вашето убежище и предпочитано място.