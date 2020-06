Страховете ви чувам

Стратегии за справяне

Тримата психолози не само посочват проблема, но предлагат и решения. Моделът им изважда на преден план 5 техники за справяне със страха, които, ако ги усвоим, биха ни помогнали не само в новата ситуация, но и занапред. Според изследователите, ако всеки от нас работи върху психичното си здраве, цялото общество ще е по-устойчиво.

Подобряване на връзката с тялото

Знаете ли коя емоция къде и как усещате в тялото си? Може би притеснението идва под формата на стягане в стомаха, а вълнението - със затопляне в областта на гърдите? Добрата връзка с тялото означава да сме наясно с преживяванията си и да ги разбираме, вместо да се страхуваме от тях.

Според проф. Шименти това предложение на екипа е базирано на т.нар. поливагална теория в психологията. Идеята е, че можем сами да успокоим централната си нервна система и така да регулираме реакциите си. За целта той препоръчва книгата с упражнения The Polyvagal Theory in Therapy: Engaging the Rhythm of Regulation. Това е техника, която обикновено се използва с подкрепата на психотерапевт, но дори и сами можем да си помогнем с едно от най-лесните майндфулнес (или "присъственост") упражнения. Просто да останем насаме за няколко минути през деня, докато наблюдаваме дъха и усещанията в тялото си. Ния предлага още един вариант: "Вечер преди заспиване за няколко момента да осъзнаем деня си - какво сме почувствали, как сме реагирали и какво сме казали, без да се осъждаме."