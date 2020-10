Как TikTok стана новото MTV

Шумът около Dreams на Fleetwood Mac благоприятно съвпада с предстоящия соло албум на 72-годишната вокалистка на групата Стиви Никс. Първият сингъл от него, Show Them The Way , e автобиографично връщане към 60-те години с видео от Камерън Кроу (режисьорът на "Почти известни" и "Ванила скай") и барабани от Дейв Грол (Foo Fighters, Nirvana).