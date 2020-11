Мария, дъщерята на Борат

Мария Бакалова е българското име, за което киното говори и което почти никой не беше чувал само допреди месец. Причината е нейната роля в продължението на "Борат" на Саша Барън Коен, който за втори път сблъсква източните и западните клишета по начин, който има силата да разтърси кариерите на недосегаемите в шоубизнеса и политиката. До голяма степен като всичко запомнящо се от Коен досега филмът е и социален експеримент, проводник на идеите и проблемите на днешния свят, за които той говори съвсем директно, критично и сериозно, когато не е в роля.

В "Борат 2", чието пълно заглавие е Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, Коен отново е в ролята на едноименния казахстански журналист. Наскоро освободен от затвора, той е натоварен с мисия от местния диктатор: трябва да пренесе министъра на културата на Казахстан, реална маймуна, в САЩ. С него тайно тръгва и 15-годишната му дъщеря Тутар, на която предстои да се сблъска за първи път със света отвъд колибата, в която е живяла досега.

Кулминацията в адаптирането на героинята към съвременния свят е компрометираща сцена, в която тя като начинаещ журналист интервюира бившия кмет на Ню Йорк и влиятелна фигура в Републиканската партия Рудолф (Руди) Джулиани, който не съзнава, че е сниман за филма - дали той щеше да направи нещо неправомерно с нея, ако не беше намесата на героя на Коен, остава за интерпретация на зрителите. "Ако той смята това за правомерно, бедна ми е фантазията какво прави с други жени по хотелските стаи", каза Коен в шоуто на Стивън Колбер.