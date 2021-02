Випуск 2021

"Реших, че е най-логично да включа стихотворенията, които харесвам най-много. Не знам дали е best of на текстовете досега, със сигурност е best of so far. Като се замисля, Worst of би било чудесно заглавие на сборник с поезия. А има и нещо друго, което ми се струва важно: тъй като това е дебютна книга, за мен е естествено в нея да влязат стихотворения от всички периоди, нещо като знак на уважение към изминатия път."

Манова е и част от вълната от млади поети, които през последната година също имаха дебютни книги: Наталия Иванова, Александър Габровски, Лилия Йовнова, Христина Мирчева. Тя е също така представител на поколение, което винаги е живяло със социалните мрежи, а развитието като автор също преминава през онлайн средата. За нея въпреки някои от токсичните черти на социалните мрежи онлайн изразяването не е непременно обвързано с търсене на внимание. През годините воденето на блог е било ключово за развитието ѝ, тъй като едновременно предлага свободна платформа за опити, грешки и открития и не е видим за всички. "Прямотата на този тип платформа ми липсва. За мен блогът е единствената форма на онлайн споделяне, от която не се отказвам, тефтер със записки, който ти е винаги подръка и е достъпен за другите, но не предполага обратна връзка и затова е по-естествен."

През следващите години е възможно да я асоциираме все повече като преводач от английски. "В тази стихосбирка обговорих 20-те си години, за втората трябва поне да вляза в следващото десетилетие. Преводът живо ме вълнува. Радвам се, че има нещо, което ми е толкова любопитно, и се надявам да задържа това усещане. Май това ще ми стигне за близкото бъдеще", казва Манова, която следва в магистърската програма по превод в Софийския университет.