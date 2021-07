Работа на високо ниво: споделени офиси в планината

Подобно на други места за споделено работене близо до природата "Office in the woods" се радва на повишен интерес през последната година. "В момента има бум от посещения и запитвания. Изпреварихме събитията и малко преди пандемията създадохме кемперстоп, за да могат да идват посетители с кемпери и каравани. Направихме и covid-free споделено работно пространство, което е на открито". Така капацитетът се увеличава още повече, добавяйки нови работни места към вече съществуващите около 60 в Чепеларе и по 20-30 в Пампорово и Мечи чал.

Хората, които избират "Office in the woods", според Вангелов могат да се разделят на няколко типа. Сред най-честите посетители са големи екипи от компании, които отсядат за 4-5 дни, разпределяйки времето си между работа, срещи и приключения. Вторият тип са малки екипи от 4 до 6 души, които най-често са от стартиращи компании и остават за около седмица. Не са рядкост и работещите от вкъщи и хора на свободна практика, които често идват със семействата си и обикновено остават най-дълго. Един от любимите примери на Станислав е за двойка кинематографи, които остават в района за три зимни месеца, като успяват да си намерят клиенти и в района. Четвъртата категория са т.нар. дигитални номади, които често идват от чужбина, пътуват и работят, без да се задържат дълго на едно място. Разбира се, има и хора, които идват само за през деня, за да имат работно място с бърз интернет и не ползват базите за нощувки и хранене на "Office in the woods". Независимо кой какъв тип посетител е, за да се усети истинското планинско презареждане според Станислав, е важно да не се бърза и да се изпита насладата от природата наоколо. Друг съвет, който дава родопчанинът, е хората да се възползват от възможностите за нетуъркинг, които дава подобно място.

"Ние поддържаме един своеобразен огън и така събираме хора около него, те се запознават, обменят идеи, вдъхновение и енергия, зареждат и нас и ни дават идеи. Цялото това нещо възражда тази част от Родопите. Рестартираме хора от града, рестартираме самите себе си и всичко това рестартира района. Вярваме, че даваме добавена социална стойност в един район с отрицателен демографски ръст. Хората, които бяха тук цяла зима, си харчеха в Родопите заплати, дошли от международни клиенти. Така се поддържа местната микроикономика", убеден е Станислав Вангелов.