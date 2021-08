До Ню Йорк без назад

Преди два месеца постнах във Facebook снимка от най-ранния ми период в Ню Йорк с колелото, с което тогава си изкарвах прехраната - велосипеден куриер. Джейсън от Берлин коментира под снимката: you were riding a fixie before it was cool! Нали си имаме поговорка, че неволята учи човек? Просто това беше най-евтиното, здраво колело втора употреба, което намерих, за да почна работа като велосипеден куриер - с изтекла туристическа виза и полусдъвкан английски. Сега, в ретроспектива, виждам, че точно през тази първа година се случиха някои от най-интересните неща в живота ми, но тогава, когато се случваха, не съм ги отчитал като такива. По-скоро не съм имал време да се замислям и анализирам, защото потокът от нови събития и впечатления неуморно ме връхлиташе всяка сутрин. А колелото - наистина беше "фикси" - без скорости, без спирачка, само с контра, обаче рамката беше здрава, което се изискваше за трудното, ръбато каране из улиците и авенютата на "Манхатън". По онова време, разбира се, и помен нямаше от велоалеи и други мерки за безопасност. Карането беше рисковано, таксиджиите гневно натискаха клаксоните, но нали трябваше нещо да правя, за да мога да оцелявам в Ню Йорк? След повече от месец търсене, без разрешение за работа, без редовни документи, вече и без пари, почти се бях отчаял, когато попаднах в Sky Messengers където Майк - черен юнак с каскет, не ме попита дали имам social security number (ЕГН).

Разговорът с Майк протече непринудено. Той, разбира се, нищо не беше чувал за България, дори не знаеше, че такава държава съществува. Докато от стереото мощно дънеше N.W.A. (Niggaz Wit Attitudes), Майк попита кога мога да започна работа. Уговорихме се за сряда. След като купих колелото, ми останаха точно 43 долара. Две седмици по-късно, когато получих първия си чек, се стъписах и не знаех какво да правя с него. Казах на Майк, че нямам банкова сметка. Той се ухили, вдигна телефонната слушалка и говори кратко с някого. След това ми написа адрес, който се оказа един от многото пунктове в Града, където можеш да обмениш чек срещу кеш. Момичето в Check'N'Cash заразглежда българския ми паспорт с просрочена американска виза, но след като я информирах, че съм от България, широка усмивка озари лицето й, и тя каза нещо от рода на «Аха, България! Знам една жена...». Минута по-късно държах в ръката си 7 банкноти по 20 долара и една от 5. Никога - нито преди, нито след това съм се усещал по-богат. Ледовете на несподелената ми любов с Ню Йорк започваха да се пропукват. Вече знаех, че мога да оцелея там.

Сега, пак в ретроспектива, осъзнавам, че велосипедното ми куриерство в Ню Йорк е най-достойната и най-трудна работа, с която някога съм се заемал. Също и най-ниско платената. Обаче точно това е работата, за която няма да се срамувам да разказвам на децата си. Имаше други работи след това (има и сега) - много по-добре платени, но всичко това са вече вторични и третични наслагвания. Тогава, по време на онзи 10-месечен период, докато натисках педалите по паветата и асфалта на "Манхатън", бях и в най-добрата си физическа форма: 80 кила чист мускул, изваяни върху рамка с височина 189 см. Спомням си случка: влизам в асансьор да разнасям куриерските си поръчки, качват се с мен и две американки - юпита, вероятно с 2-3 години по-големи от мен. И едната като ме погледна - погледът й буквално се премрежи, без майтап. Като ококори тия сини очи американката ,и само повтаря: Oh, my God! So gorgeous! So gogrgeous! Колежката й започна да се смее, а аз - да се чудя какво става. Не знаех тогава значението на думата gorgeous (прекрасен), след това проверих в речника.