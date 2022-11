Тази история е по действителен случай

Кой ще ни прикове първи към екрана

В края на ноември ще се появи и документалният Ghislaine Maxwell: Filthy Rich, който ще разкаже за Гислейн Максуел, спомагала за трафика на жени около самоубилия се в затвора финансист Джефри Епстейн и осъдена на 20 години по-рано през 2022-а. Историята на Епстейн и Максуел от години поражда любопитство и заради връзките им с политически кръгове, а продукцията ще се фокусира върху свидетелствата на жените, пострадали от дейността на двамата.

Този сезон донесе още няколко широко коментирани игрални сериала, базирани малко или много на истински случаи - The Watcher по Netflix, Welcome to Chippendales на Hulu и Disney+, a Apple TV+ се включи в надпреварата с Black Bird.

Вече има и сериали, които фикционализират този интерес: Only Murders in the Building на Disney+ със Селена Гомес и комедийните легенди Стив Мартин и Мартин Шорт разказва за трима true crime ентуасиасти, които се впускат в истинска криминална интрига.

Невинаги продукциите са само обобщение на историята до момента. Документални сериали като The Jinx на HBO имат по-особен принос: работата по него доведе до намирането на доказателства за убийствата, извършени от бизнесмена Робърт Дърст, починал в затвора в началото на тази година.