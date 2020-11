Не пренебрегвайте готините деца на биткойна

Всеки вторник през по-голямата част на 1979 и 1980 г. виненият бар Blitz в "Ковънт гардън" е домакин на вдъхновяваща диско вечер. По това време Лондон е тих град, а Blitz е съмнително място. Това, което го направи забележително, са Blitz Kids, екстравагантно облечените редовни посетители. Младият Бой Джордж работи на гардероба. Политиката за допускане е строга. За да влезете, казва Стив Стрейндж, организатор на събиранията, трябваше да изглеждате "като ходещо произведение на изкуството". Веднъж дори на Мик Джагър е отказан достъп до бара.

Всичко това изглежда плитко и преходно. Гримът, дрехите и очевидното пренебрежение към хората, които не са ходещи произведения на изкуството, са белези на несериозност. И все пак Blitz Kids, смесица от студенти по изкуства и артисти, ще продължат да оформят поп културата, според Sweet Dreams: The Story of the New Romantics, нова книга на Дилън Джоунс. Това ни води до другата тема за странни фантасти, които гледат с пренебрежение на другите - биткойн клубът. За повечето хора биткойн изглежда в най-добрия случай просто тренд, в най-лошия случай огромна измама, която отказва да изчезне. И цената му в долари нараства с около 150% от март насам.

Трудно е да се води разумен дебат за биткойна. Да покажете интерес означава да предизвикате презрението на скептиците и електронна поща, пълна с предложения за бързо забогатяване. Но една досадна мисъл няма да изчезне. Какво ще стане, ако тези криптодеца са на прага на нещо, подобно на много подиграваните Blitz Kids? В крайна сметка освен известността зад биткойна стои изобретателност и гениалност.