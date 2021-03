И биткойнът заблестя като злато

В международно проучване, публикувано в The Quarterly Review of Economics and Finance, професори от университети в Ливан, Франция, Чехия и Ирландия анализират свойствата, качествата и реакцията на биткойна и златото като safe haven активи при срив на акциите. Чрез финансови модели те стигат до извода, че биткойн превъзхожда благородния метал и суровините, но само когато говорим за диверсификация на портфейла. И силно подкрепят биткойн като най-обещаващия актив за финансово убежище след златото. Тоест биткойнът предоставя по-добра възможност за диверсификация на инвестициите от златото, но благородният метал е по-безопасен актив заради в пъти по-малката волатилност.

В друго международно проучване от пролетта на миналата година икономисти от Франция, Нова Зеландия и Пакистан съпоставят биткойна и златото в различни икономически модели, за да проследят кой актив дава по-добри резултати и при какви условия. Резултатите от доклада показват, че биткойнът позволява на инвеститорите да хеджират риска с по-малка сума в сравнение със златото. Ефективността при хеджирането със злато обаче е по-добра, което го прави по-добра застраховка от биткойните.

Освен това резултатите от ползите показват по-високи ползи от включването на злато в инвестициите по време на сътресения на пазара, отколкото от инвестиция в криптовалутата. От друга страна обаче, дори минималното присъствие на биткойн в инвестициите води до най-голяма полза от диверсификацията. Докладът предоставя доказателства, че златото е по-добър актив за хеджиране и по-безопасен актив (safe heaven) от биткойните, когато става въпрос за срив на американския пазар на акции.