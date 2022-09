Сливането на Ethereum започва

Това представлява едно от основните нововъведения в пространството и всички погледи са насочени дали това осигурява на инвеститорите възможно покачване на цената.

Каквосе римува с The Merge?

Въпреки че няма официално съобщение за другите ъпгрейди на Ethereum, които циркулират в пространството и вече са често срещани дори по официалните форуми на разработчиците - The Surge, The Verge, The Purge и The Splurge, Sharding, концепция за смаляване на блоковете, несъмнено е в процес на разработка и е планирана да се въведе някъде през 2023 г. след The Merge.

"Шардингът е решение за мащабиране, което изисква много време и усилия за внедряване. Въпреки това концепцията може да бъде една от най-големите иновации на блокчейна по отношение на мащабируемостта, ако се имплементира успешно, позволявайки на "Етериум" да съхранява и осъществява по-добър достъп до данни.

Именно така шардингът ще помогне за разрастването на мащаба на блокчейна, намалявайки многократно транзакционните разходи и време. Процесът въвежда вериги от сегменти, които са подобни на обикновените блокчейни - с изключение на това, че всяка съдържа само малка част от данните в блокчейна. Благодарение на новото структуриране на данни, подредени в сегменти, транзакциите и договорите ще могат да се проверяват по-бързо и ефективно.