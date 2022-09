Epic Games участва в рунд от финансиране за 30 млн. долара на Hadean

Изпълнителният директор на Epic има лоши новини, ако сте се надявали на Fortnite NFTs. Тим Суини, главеният изпълнителен директор на Epic, написа в Twitter, че Fortnite няма да интегрира NFT. Той цитира проблема на пространството с измамите като причина за колебанието си, което предизвика известна дискусия в коментарите (както обикновено правят силните изявления за крипто). Суини дори изясни възгледите си относно NFTs, като обясни, че за него притежаването на NFT е почти толкова ценно, колкото харесването на изображение в Twitter и постави под въпрос реалната собствеността върху NFT.

We aren't touching NFTs as the whole field is currently tangled up with an intractable mix of scams, interesting decentralized tech foundations, and scams.

- Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 27, 2021