Регулаторът в САЩ наказа Ким Кардашиян заради скрита реклама на крипто токен

По-рано през годината финансовият регулатор на САЩ предупреди, че знаменитостите, рекламиращи криптовалути, които смята за ценни книжа, трябва да уточнят на инвеститорите дали им се плаща за подкрепата. През 2018 г. регулаторът глоби боксьора Флойд Мейуедър и музикалния продуцент DJ Khaled за това, че не са разкрили плащанията, които са получили за рекламиране на ICO на множество монети.

"Този случай е напомняне, че когато знаменитости или влиятелни личности одобряват инвестиционни възможности, включително ценни книжа на крипто активи, това не означава, че тези инвестиционни продукти са подходящи за инвеститорите", каза председателят на SEC Гари Генслер в изявление днес, цитирано от Bloomberg и FT. "Насърчаваме инвеститорите да обмислят потенциалните рискове и възможности на инвестицията в светлината на собствените си финансови цели."

This case is a reminder that, when celebrities / influencers endorse investment opps, including crypto asset securities, it doesn't mean those investment products are right for all investors.

