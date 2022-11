Big Oil компаниите се превхръщат в основни играчи в добива на биткойн

Увеличаването на хешрейта на биткойн мрежата създава финансови проблеми за компаниите, специализиращи в добив на биткойн, защото намалява приходите им, но може да е страхотна възможност за енергийните гиганти.

Коментирайки новия връх, основателят на компанията за управление на криптоактиви Capriole Fund Чарлз Едуардс спекулира, че високоефективни държавни предприятия на петролни компании навлизат в играта за добив, на което се дължи и рекордния хашрейт.

I have no doubt that we have serious, highly efficient government & oil company enterprises entering the mining game at scale as we speak. pic.twitter.com/YBSswwvK59

