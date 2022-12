Сам Банкман-Фрийд бяга от публично изслушване в Конгреса за колапса на FTX

Бившият главен изпълнителен директор на фалиралата криптоборса FTX - Сам Банкман-Фрайд направи сериозен публичен и медиен гастрол през последните дни, но няма да направи един от най-ключовите - изслушване в Конгреса на САЩ. На 2 декември конгресменът Максин Уотърс, представител от Калифорния, открито покани SBF, както е известен той, да свидетелства, за да помогне на обществеността да разбере какво точно се е случило с платформата през последните месеци.

Въпреки многобройните публични изяви на SBF през изминалата седмица, той изглежда малко вероятно да свидетелства по време на изслушването на Комисията по финансови услуги към Камарата на представителите на САЩ на 13 декември.

Once I have finished learning and reviewing what happened, I would feel like it was my duty to appear before the committee and explain.