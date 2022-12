Изпълнитeлният диpeĸтop нa инвecтициoнния гигaнт ВlасkRосk Лapи Финĸ също е на мнение, че крахът на FTX ще доведе до верижна реакция, която ще фалира още криптокомпании. "Cмятaм, чe пoвeчeтo oт ĸoмпaниитe нямa дa ocтaнaт cpeд нac", зaяви Финĸ пo вpeмe нa ĸoнфepeнция, opгaнизиpaнa oт The New York Times минaлaтa ceдмицa. Maĸap дa e извecтeн като ĸpиптocĸeптиĸ, Финĸ също виждa бъдeщe в тexнoлoгиитe, ĸoитo пpaвят виpтyaлнитe aĸтиви възмoжни: "Cмятaм, чe cлeдвaщoтo пoĸoлeниe пaзapи, cлeдвaщaтa гeнepaция цeнни ĸнижa щe дoйдат c тoĸeнизaциятa нa цeннитe ĸнижa."

Главният изпълнителен директор на HSBC Ноел Куин междувременно сподели на банкова конференция в Лондон миналата седмица, че няма планове банката да се разширява с криптотърговия. Базираната в Лондон Britannia Financial Group, която обслужва клиенти, които искат да се диверсифицират към цифрови валути, но които никога не са го правили преди, също има намерения за развитие в сектора. "Виждаме по-голям клиентски интерес след падането на FTX", коментира техният главен изпълнителен директор Марк Брус пред Reuters. Той допълни още: "Клиентите са загубили доверие в някои от по-младите бизнеси, които работят само с крипто и търсят по-доверени партньори."

Ефектът на прочистването на пазара

Глобалният пазар на криптовалута достигна своя връх от 2.9 трлн. долара в края на 2021 г. според сайта за данни CoinMarketCap, но загуби около 2 трлн. долара тази година и последваха поредица от корпоративни фалити.

Ефектите от срива на FTX са увеличили обемите на търговия на Goldman Sachs, каза още Макдермот, тъй като инвеститорите се стремят да търгуват с регулирани и добре капитализирани компании. "Това, което се увеличи, е броят на финансовите институции, които искат да търгуват с нас", каза той. И допълни: "Подозирам, че редица от тях са търгували с FTX, но не мога да твърдя това със сигурност."