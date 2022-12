Сам Банкман-Фрийд е арестуван, след като САЩ му повдигнаха наказателни обвинения

Новината за задържането беше потвърдена от прокуратурата на Ню Йорк."По-рано тази вечер бахамските власти арестуваха Самуел Банкман-Фрийд по искане на правителството на САЩ въз основа на запечатано обвинение, подадено от SDNY. Очакваме да пристъпим към разпечатване на обвинителния акт."

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.