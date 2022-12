NFT колекцията на Доналд Тръмп се разпродаде за над 4.4 млн. долара

Обемът на търговия на OpenSea, най-големият пазар за такива дигитални активи, беше 250 млн. долара миналия месец - в сравнение с 2.5 млрд. долара през май. Популярността на различни NFT колекции спадна рязко тази година, тъй като продължителният мечи пазар се отрази на цените на различни криптовалути. Интересът на Тръмп към NFT сектора следва този на съпругата му Мелания, която вече е правила своя NFT колекция.

Тръмп описа своя NFT проект и карти като "много подобни на бейзбола карти, но надявам се и дори много по-вълнуващи".Според сайта на колекцията на бившия президент, тези дигитални карти ще бъдат ограничена серия и ще представят неговия живот и кариера. Един от използваните акценти е, че закупуването на Тръмп NFT ви включва в томбола за спечелване на награди, включително лична среща с Тръмп, сесия за среща в Zoom и почивка в курорта му в Палм Бийч, както и едночасова сесия за голф. Тези, които закупят и държат над 45 от картите, тоест изхарчат поне 4500 долара, автоматично получават среща с бившия президент на гала вечеря във Флорида. Досега 256 души имат повече от 45 от неговите NFT-та в своя дигитален портфейл, според данните на Dune. Разбира се има и допълнителни условия, които са посочени на сайта. Наградите, свързани с колекцията, са само за законно пребиваващи в 50-те щати и окръг Колумбия, които са навършили пълнолетие.

Стивън Кинг коментира последния ход на г-н Тръмп, сравнявайки го с други бивши президенти и тяхната работа след напускането на Белия дом.

Obama, Bush, and Clinton are working for the poor & disadvantaged in their various ways. Trump is selling $99 trading cards. And running for president. Ain't that America, something to see.