Глобалният NFT пазар се възстановява с повече търговия и нови играчи

Сривът в криптосектора обаче не спря глобални компании да наводняват пазара с NFT в опит да спечелят пари от утвърдената си марка, а може би и в опит да променят пространството за по-добро... Криптоборсата Binance например наскоро пусна колекция от NFT в сътрудничество с Кристиано Роналдо, а Warner Bros публикува NFT версия на The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. Това, разбира се, е малка капка в океана от марки като Nike, Adidas, Puma, Dolce & Gabbana, Gucci, McDonald's, Coca-Cola, The NBA, The NFL и други, които вече използват NFT за брандовете си и продават за стотици милиони.

Катализатори за възстановяване

Тенденция е нагоре за целия месец декември и първата седмица на януари, като досега всяка седмица е била с поне 2 пъти повече обем на търговия, отколкото през ноември. Сега мнозина очакват да има страхотно първо тримесечие за NFT, тъй като има много катализатори за това.

Част от дългоочакваните проекти, които променят сектора, са разпространението на токени на новия пазар за NFT - Blur.io, Captainz минтна на 9GAG, новия проект на Yuga Labs, партито за една година от първата колекция на Аzuki, на което ще се раздават награди, но не на последно място китайска Нова година. Една от най-големите истории дни преди Нова година беше съобщението, че Dust Labs и тяхната основната колекция DeGods ще се преместят от Solana към Ethereum.

Обемът на транзакции в долари за периода на Q4 2022 и първата седмица на 2023. Източник: intotheblock.com Преглед на оригинала

Друг катализатор е информация в China Daily, че Китай ще пусне свой собствен NFT пазар за "цифрови колекционерски предмети" през януари. Сега подкрепена от правителството платформа ще позволи на потребителите да търгуват с цифрови активи като авторски права на колекционерски предмети и права на собственост. До този момент продажбата на NFT в Китай беше забранена. Новата платформа ще работи на основен блокчейн, наречен China Cultural Protection Chain.