Binance се бори да задържи своите клиенти и техните активи

Тревожещи са и спекулациите, че Bainance U.S. не носи никакви доходи на Binance и е на системи, като постоянно има нужда от външна подкрепа. Според Forbes портфейл на Binance е изпратил 232 млн. BUSD токени към портфейл на Binance U.S. на 31 декември, което рязко е увеличило наличните средства в Binance U.S и му е позволило да продължи да оперира.