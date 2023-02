Януари се оказа най-силният за биткойн от десетилетие

Въпреки това има и други, които смятат обратното-благодарение на възможността за теглене, eth ще привлече стейкъри, които са имали съображения до този момент. Шанхай се очаква през март и ще позволи тегленето на 17.2 милиона етер, заложени или депозирани в Beacon Chain от декември 2020 г насам с ограничение от 43200 ETH на ден. Наградите от стейкване до този момент, които са около 1 млн. ETH ще могат да бъдат изтеглени веднага.

След като Ethereum промени блокчейна си през миналата година от proof-of-work към proof-of-stake добивът му не става чрез копаене, а чрез договор за залог - стейкване, при коието се депозират етери, които се заключват, за да се верифицират транзакциите.

But that ETH doesn't come onto the market immediately: it still has to go through a withdrawal queue.

