Revolut пуска стейкинг на криптовалути с доходност между 2.99% и 11.65%

Ще привлече ли стейкингът нови клиенти?

Revolut има над 25 милиона клиенти в световен мащаб и е една от най-големите финтех компании в Европа, като получи оценка от 33 млрд. долара в последния си инвестиционен кръг през юли 2021 г. Revolut драстично увеличи броя на цифровите активи, които поддържа, предлагайки повече от 85 криптовалути. Изпълнителният директор на Revolut, Николай Сторонски, заяви миналия ноември, че докато криптовалутата съставлява 30% до 35% от общия доход на компанията през 2021 г., тя е представлява само около 5% през 2020 г.

Крипто стейкингът претърпя удар през последната година. По-голямата част от стейкващите Ethereum в момента са на загуба. Мнозина обаче очакват пазарът да се задвижи, след като глобалните финансови проблеми бъдат преодолени. Освен това, залагането е доходоносен начин да се печелят постоянни награди и Revolut вероятно очаква да увеличи потребителите си и да стане директен конкурент на крипто борси като Binance, Coinbase, Kucoin, Kraken, Huobi и Cripto.com, които също предлагат стейкинг.