Хакери са откраднали криптовалути за 3.8 млрд. долара през 2022 г.

The Lazarus Group and APT38 also carried out the $100 million Harmony Bridge Hack in June 2022.

От общата открадната сума за цялата година 1.1 млрд. долара са след хакове на DeFi протоколи, което прави Северна Корея движеща сила тук. Свързаните с държавата хакери изпращат голяма част от това, което крадат, към други DeFi протоколи. Но не защото тези протоколи са ефективни за пране на пари, а защото DeFi хаковете често водят до придобиване на големи количества неликвидни токени, които биха загубили огромна част от стойността си, ако хакерите се опитат да ги продадат наведнъж.

Затова те се обръщат към DEXs (децентрализирани борси), за да ги разменят за по-ликвидни активи, които могат да използват с крипто миксери. Точно на тях, освен на DeFi протоколите, хакерите са склонни да изпращат големи суми, защото чрез правилното използване на миксери, откраднатото крипто става практически непроследимо.