Coinbase работи по собствен блокчейн базиран на Ethereum

Въпреки, че BASE на Coinbase ще работи върху Ethereum, a не Optimism, връзка все пак има. Част от приходите от таксите за транзакции ще бъдат изпращани обратно в хазната на Optimisim, като такса за използването на Optimism стака за инструменти. Coinbase ще се превърне в директен конкурент именно на най-големите layer 2 като Optimism и Arbitrum. Объркващо е, Coinbase иска да изгради партньорства с други layer 2 или да се конкурира? В крайна сметка, всички печелят, защото Coinbase има 110 млн. потребители и дори ако само малка част от всички тях се включат, това би означавало много по-голяма пазарна капитализация за layer 2 сегмента, както и ликвидност, която с времето би могла да се преразпределя. Layer 2 блокчейните могат да бъдат от съществено значение за крипто сектора.

Base is an Ethereum L2 that offers a secure, low-cost, developer-friendly way for anyone, anywhere, to build decentralized apps.

Our goal with Base is to make onchain the next online and onboard 1B+ users into the cryptoeconomy. pic.twitter.com/RmwZFJzGGs

- Coinbase (@coinbase) February 23, 2023