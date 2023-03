Регулаторите ще изплатят всички депозити в SVB, a криптопазарът се стабилизира

Според информация от Reuters приблизително 85% от вложителите на SVB са държали парите си в сметки, които не са застраховани от FDIC, което означава, че без федерални действия или директно закупуване на банката тези средства са могли да бъдат невъзстановими. В съвместно изявление в неделя министърът на финансите на САЩ Джанет Л. Йелън, председателят на борда на Федералния резерв Джером Х. Пауъл и председателят на FDIC Мартин Дж. Грюнберг заявиха, че след преценка на препоръките на FDIC, Федералния резерв и консултация с президента на САЩ Джо Байдън Йелън има зелена светлина да предприеме нужните действия, позволяващи на FDIC напълно да защита всички вложители. "Днес предприемаме решителни действия за защита на икономиката на САЩ чрез укрепване на общественото доверие в нашата банкова система", се казва в изявлението.

В специална операция във Великобритания пък стана ясно, че HSBC е закупи британското поделение на SVB. Цената на сделката е 1 паунд. В официално съобщение на британското правителство се казва, че клиентите на банката ще имат свободен достъп до депозтите си от днес. По данни на Bloomberg кредитният портфейл на SVB UK е за 5.5 млрд. паунда, а депозитите са 6.7 млрд. долара. През миналата година поделението е с печалба от 88 млн. лири преди данъци. В тревожно писмо през уикенда представители на стартъп сектора на Великобритания обявиха, че ако компаниите нямат достп до средствата си, предстоят фалити, а секторът ще се върне с 20 години назад.

Биткойнът вече се търгува за 22 300 долара, което е повече от 9% увеличение през последните 24 часа според данни от Coingecko. Най-голямата криптовалута падна под 20 000 рано в петък, тъй като клиентите на SVB масово изтеглиха парите си, стимулирайки Калифорнийския отдел за финансова защита и иновации да затвори институцията, централен играч в световния технологичен сектор. Ръководителят на най-голямата криптоборса Binance коментира 3-те последователни фалита на няколко банки в кратък период от време, подчертавайки, че банките също могат и фалират.

3 of them in 3 days, Silvergate Bank, Silicon valley Bank, Signature Bank. https://t.co/5yW6w2BTHo