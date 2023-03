Mt. Gox връща на клиентите си биткойни за милиарди

Борсата претърпява своя фатален удар през февруари 2014 г., когато спира тегленията и обявява, че е открила подозрителна дейност в своите цифрови портфейли. Компанията открива, че е "загубила" стотици хиляди биткойни. Докладите за броя на изгубените монети варират от 650 000 до 850 000. Това възлиза на 480 млн. долара по това време. Днес тези активи биха стрували над 20 млрд. долара. В изявление след загубата тогава се казва, че има "голяма вероятност" парите да са били откраднати от хакери. Изпълнителният директор Марк Карпелес приписва загубата на "слабости" в ИТ сигурността на компанията.

По-късно успяват да се намерят 200 000 биткойна, a липсващата криптовалута дълбоко дестабилизира пазара. Стойността на биткойните е оценена на стотици милиони, което тласва Mt. Gox към несъстоятелност. Борсата подава молба за банкрут в Окръжния съд на Токио и е разпоредено да бъде ликвидирана през април 2014 г.

137,890 #BTC($3B) unlock is coming soon. Mt. Gox suspended withdrawals on Feb 7, 2014, when the price of #BTC was ~$800. And the current price of #BTC is $22,408. pic.twitter.com/1Z9MpqDOaA

- Technical Crypto Analyst (@TechCryptoAnlst) March 7, 2023