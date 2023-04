DeFi са бъдещето на финтех

Потребителите търсят алтернативни възможности за финансиране в съвременния свят без обичайната бюрократична тежест. DeFi е система за финансиране, изградена и управлявана от смарт контракти. Mоже да прехвърляте средства, да инвестирате в стоки или да осигурявате заеми само с няколко щраквания. DeFi осигурява ефективността, която липсва при ръчното/физическото одобрение и проверки.

Като децентрализирана система потребителите на DeFi имат достъп до средствата си във всяка част на света. Те са истинските собственици на дигитални активи и имат пълната власт в начина, по който управляват своите криптопортфейли. Без посредник потребителите се радват на по-ниски такси за транзакции, по-висока възвращаемост и видимост на всички извършени транзакции. Освен всичко това потребителите не са подложени на дълги одобрения или натоварващи изисквания за достъп до определени финансови продукти. Благодарение на своите прозрачни технологии различни финтех стартъпи продължават да се разширяват и да предоставят нови DeFi продукти на потребителите.