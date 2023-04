ЕС одобри рамка за крипторегулации: какво значи това за индустрията

This comprehensive framework will give crypto organizations the confidence to invest and grow in the region. https://t.co/tYhJW8fBpX

Оптимизмът около потенциалното въздействие на MiCA намира отражение в традиционния финансов сектор. Анализаторите на Deutsche Bank (DB) признават регулацията като положителна за индустрията, подчертавайки потенциалните ползи по отношение на корпоративното приемане, ликвидност и нестабилност. Въпреки че банките и мениджърите на активи в момента са предпазливи по отношение на рисковете за репутацията, свързани с крипто, MiCA е готова да повиши институционалното доверие в криптовалутите като нов клас активи.

Предизвикателства

Binance вече притежава няколко крипторегистрации в рамките на ЕС, включително тези под относително напредналата и подобна на MiCA рамка на Франция. В отговор на гласуването главният изпълнителен директор на Binance Чанпън Джао написа в Twitter: "Вече има ясни правила на играта за криптоборсите, които да работят в ЕС. Готови сме да направим корекции в нашия бизнес през следващите 12-18 месеца, за да бъдем в позиция на пълно съответствие." Джао обаче подчерта, че "детайлите ще имат значение".