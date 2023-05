Биткойн остава силно волатилен на фона на банковите проблеми в САЩ

Again we're getting a correction going into FOMC? pic.twitter.com/dg2tRL6Tlm

Цените на американските акции останаха стабилни в понеделник, оставяйки пазарите на криптовалута в по-волатилния край на спектъра на рисковите активи. Тъй като решението на Федералния резерв за лихвения процент е насрочено за 3 май, търговците обмислят възможността за по-нататъшен спад. Пазарите вече са оценили повишение от 0.25% като почти сигурно, въпреки банковата нестабилност, като FedWatch Tool на CME Group оценява вероятността на 94%.

Кризата на First Republic Bank: Потенциален домино ефект

Изпълнителен директор на J.P. Morgan Asset Management, Боб Микеле, изрази загриженост относно работата на регионалните банки в САЩ, когато изтекат програмите за спешно кредитиране на Федералната корпорация за гарантиране на депозитите (FDIC) и Федералните банки за жилищни кредити (FHLB). На 27 април в свое интервю пред Bloomberg, той предупреди, че евентуалният колапс на First Republic Bank може да предизвика домино ефект върху цялата банкова индустрия.