Спор около Ledger Recover повдигна въпросът за бъдещето на хардуерните портфейли

Хронологично, на 18 май от Ledger се опитаха да изяснят как работи неговият фърмуер, след като спорен туит от 17 май беше изтрит от компанията. За него от компанията казаха, че е написан от агент за поддръжка на клиенти. Той твърдеше, че винаги е било "възможно" Леджър да напише фърмуер, който може да извлича личните ключове на потребителите.

do you have any idea how much money your devices secure ???

have you been lying all this time saying the seed on the device cannot be accessed in anyway? pic.twitter.com/34txno7koR

- Clouted (@CloutedMind) May 16, 2023