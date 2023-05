Криптоживотът на една жаба

Хроника на едно надуване

За успеха на един миймкойн, както при повечето криптопроекти, са важни не само маркетингът и лицата, които ще го рекламират, но и историите, които ще "бъдат създадени", и трудността за покупка. За $PEPE сложната част е направена, всеки вече разпознава "продукта", остава да се намери подходящият тласък под формата на начална ликвидност и прилична токеномика, която да не отблъсква, тоест поне да е конкурентна на тези на най-големите миймкойни в този момент $DOGE $SHIB $FLOKI. Създава се и нов наратив - стига вече кучешки миймкойни, време е за нещо ново...

Оставаме настрани колко е морално да се използват известни имена с цел привличане и реклама, но официалният twitter на миймкойна Pepe - @pepecoineth, e създаден на 4 април и до днес е събрал над 275 хиляди последователи. Според данни от coingecko $PEPE има в над 100 хил. портфейла. Но как е постигнато всичко това, нима всички са на печалба и няма заблудени комарджии, които са се опитали да изтъркат поредния билет за светкавично криптобогатство? В twitter, попитан дали по някакъв начин участва в създаването на $PEPE, Мат Фюри отрича и коментира, че е по-скоро Dogecoin maxi.

Всичко е строго организирано и на етапи. От постването на определени миймове в определени часове до организирането на медийно присъствие, един тип "fake it till you make it" и проектът заживява свой живот. Това, което привлича потребители, разбира се, са печалбите, а това, което не се съобщава, е, че когато вие чуете за тях, най-вероятно вече е твърде късно да ги реализирате. Съмнявам се нечия мечта да бъде да стане "exit-liquidity" на любимите си инфлуенсъри и хора, на които се доверява, но в този миймкойн цикъл станахме свидетели, че в web3 още няма приятели и можете да се доверявате единствено на себе си, собствения си опит и преценка.