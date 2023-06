BlackRock обяви намерение да създаде свой борсов фонд върху Bitcoin

Everyone gets Bitcoin at the price they deserve. pic.twitter.com/YqdIQIJZwt

BlackRock и Coinbase започнаха съвместната си работа през миналата година, като предложиха цифрови активи на институционални инвеститори. Ключови играчи в индустрията продължават да търсят одобрението на SEC за Bitcoin ETF-и, но комисията до момента е отхвърляла всички, в това число и тези на Grayscale, VanEck и WisdomTree. В САЩ има борсови фондове, но върху фючърси на биткойн, какъвто е BITO. Възможността дори малък процент от тези 10 трлн. долара да бъде диверсифицирана в биткойн промени пазарните настроения, като цената на биткойн се повиши с около 3%, последваха я и някои алткойни.