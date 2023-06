Треска за редки сатошита

Not your keys, not your crypto e мантра, която за пореден път би улеснила живота на мнозина. Личното съхранение на частните ключове, особено на хардуерни портфейли, е изключителна стъпка напред в живота на всеки криптопотребител. Ако пазите биткойните си на някоя борса, нямате шанс да проверите дали имате късмет, освен ако не ги изтеглите на собствен портфейл. Някои по-дръзки потребители дори започнаха да "фармят", като продължително изпълняват процеса на теглене на биткойн от различни борси и обратното им депозиране, защото по този начин те получават различни сатошита, които могат да проверят. Разбира се, таксите и възможностите да ви замразят акаунта заради подозрителна дейност са налице, но някои не могат да се спрат да изтрият билетчето, когато потенциалната награда са хиляди долари.

Как да проверим дали имаме ценно сатоши

Процесът по проверка дали имате "нещо ценно" е много лесен. На сайта sating.io само с поставяне на биткойн адреса си и без допълнителни регистрации ще разберете дали имате някои от посочените в таблицата по-долу сатошита. Друг сайт, който се използва, е ordinalhub.com. Ако късметът ви се усмихне, можете да "изолирате" конкретното сатоши и да го преместите на друг портфейл, като най-използваните са Xverse, Sparrow или Hiro. На ord.io можете да разглеждате различни Ordnials по филтър и да ги търсите купувате/продавате на платформи като MagicEden в секцията uncommon sats.

Пазар за Ordinals на uncommon sats. Трябва да се отбележи, че за разлика от ord.io, в секцията uncommon в MagicEden влизат и други категории от приложената таблица Източник: magiceden.io Преглед на оригинала